В Баку доставлена группа детей из Украины, оставшихся без попечения родителей

Еще 29 украинских детей, потерявших одного из родителей в связи с ситуацией в Украине, были доставлены в Азербайджан.

Еще 29 украинских детей, потерявших одного из родителей в связи с ситуацией в Украине, были доставлены в Азербайджан.

Об этом "Report" сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.



Несовершеннолетние дети, прибывших в страну при организации Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, будут размещены в детских лагерях.

Дети будут проходить социальную реабилитацию в течение 15 дней лагерях, организованном в Баку и Габале. Они будут вовлечены в различные реабилитационные мероприятия посредством специалистов.



Индивидуальные консультации, организованные профессиональными психологами, групповые терапии, медитации и занятия йогой, а также психосоциальные тренинги, мастер-классы послужат стабилизации эмоционального состояния детей, а также их интеграции в общество.



У участников лагеря также будет возможность улучшить свои языковые навыки на курсах английского языка. Кроме того, в этот период будут организованы экскурсии по историческим местам и музеям с целью эффективной организации культурного досуга детей, будет проведена командная работа на различные темы.