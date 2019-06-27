В Азербайджане разрабатывается "Дорожная карта" по развитию пенсионной системы - ЭКСКЛЮЗИВ

Средняя продолжительность жизни в Азербайджане увеличивается, в связи с чем пересматривается пенсионная система, которая широко используется в международной практике.

Об этом Report сообщил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, комментируя вопрос о продлении пенсионного возраста.

А.Керимов отметил, что минимальный пенсионный возраст в Азербайджане ниже, чем в европейских странах: "Если изучать опыт европейских стран и стран региона, то увидите, что 65 лет не такой и высокий показатель".

По его словам, Министерство труда и соцзащиты населения работает над созданием частных пенсионных фондов: "Мы реализовали совместный с Евросоюзом двухлетний проект. На следующем этапе разрабатывается "Дорожная карта" по развитию пенсионной системы на 5-летний период. На сегодняшний день в стране существует система обязательного государственного социального страхования. "Дорожная карта" предусматривает добровольные сборы. Это будет осуществляться по принципу частных фондов. Однако сама общественность должна быть заинтересована в добровольном страховании. Сейчас мы проводим реформы и увеличиваем доходы, чтобы повысить интерес. В то же время надо усовершенствовать законодательную базу".

"С января этого года мы внедрили автоматизированную систему назначения пенсий. Не нужно никуда идти. На номер приходит SMS, что вы на пенсии, можете пойти в банк и получить свою карту. Двенадцать тысяч человек уже получили карты таким способом. К концу года их число достигнет 25 тысяч".