В Азербайджане 82 300 семей получили адресную помощь за апрель

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Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатило адресную социальную помощь 82 300 семьям (342 000 членов семей) за апрель.

Как сообщили Report в министерстве, лица, представляющие эти семьи, могут получить деньги в банкоматах любого банка или банкоматах и POS-терминалах "Азерпочт" (Azərpoçt) без выплаты комиссионных на основе соответствующего разрешения для выхода из дома.

Отметим, что охват государственной программы адресной социальной помощи расширяется. С 1 апреля число семей, получающих адресную социальную помощь, увеличилось на 12 000 (50 тыс. членов семей).

Приходящаяся на каждую семью среднемесячная сумма социальной помощи продолжает расти и уже достигла 223 маната.

Таким образом, выплаты пенсий, пособий и социальной помощи за апрель уже завершены.