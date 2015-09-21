​В Азербайджане женщины тратят больше времени на неоплачиваемый труд

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане женщины тратят на неоплачиваемый труд в среднем по 6 часов в день в течение недели. В выходные дни женщины посвящают этим целям свыше 6 часов, в то время как мужчины "расходуют" всего лишь 2 часа 52 минуты.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, если в течение недели женщины тратят на приносящую доход деятельность и образование 1 час 44 минуты в день, мужчины тратят на эти цели 4 часа 40 минут.

Расходуемое женщинами на личные заботы, уход за собой и сон время составляет 9 часов 25 минут, мужчинами - 9 часов 40 минут.

В выходные дни женщины тратят на оплачиваемый труд и образование 23 минуты в день, мужчины - 2 часа 52 минуты.