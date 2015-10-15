​В Азербайджане за последние 10 лет объем средств на развитие молодежи увеличился в 100 раз

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Правительство Азербайджана увеличило объем средств на поддержание и развитие молодежи за последние 10 лет в 100 раз. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев в своем выступлении на I Азербайджанской конференции по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности.

Заместитель министра отметил, что из бывших советских республик такой рост зафиксирован только в Азербайджане: "Если 10 лет назад на развитие молодежи было выделено 205 тыс. манатов, сейчас эта сумма достигла 24 млн. манатов. Такой темп развития не зафиксирован больше ни в одной из стран СНГ. Нашими основными партнерами являются неправительственные организации. Сейчас в стране свыше 300 молодежных организаций. Стоит отметить, что на сегодняшний день мы профинансировали 542 проекта НПО".