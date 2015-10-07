​В Азербайджане вопрос приватизации учреждений здравоохранения не стоит на повестке дня

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Государственная поддержка структур водоснабжения и энергетики и создание для них дополнительных условий в Азербайджане предусмотрено для повышения комфорта населения".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитетов Милли Меджлиса в ходе обсуждения пакета бюджета на 2016 год.

"Структуры водоснабжения и энергетики не имеют достаточной свободы, потому что тарифы контролируются государством. В этих сферах в первую очередь оценивается социальный эффект. Мы не хотим трудностей для населения", - отметил министр.

С.Шарифов, отвечая на вопрос депутата Гудрата Гасангулиева о приватизации учреждений здравоохранения, отметил, что здесь нет никаких запретов: "Государство выдает лицензии. Участие частного сектора не запрещено. Однако еще рано оценивать эффективность процесса".

"Муниципалитетам не запрещено строить больницы. Если есть необходимость, больницу может открыть, в том числе, и муниципалитет. Я считаю, что сейчас есть достаточное количество учреждений здравоохранения, и многие вопросы можно решить путем рационализации их деятельности", - подчеркнул министр.

Что касается предложения о приватизации высших учебных заведений, министр отметил, что в результате последних реформ есть много изменений: "Некоторые студенты обучаются за счет государства. Сейчас не существует различий между частными и государственными вузами, за исключением материально-технической базы".

С.Шарифов также ответил на вопрос о сокращении платы за обучение обучающихся за рубежом студентов. По его словам, сейчас в рамках соответствующей госпрограммы за границей обучаются 3 185 человек. Расходы на них ежегодно увеличиваются: "В 2008 году выделено 5 млн., затем 10 млн., затем 15 млн., затем 20 млн., 34 млн. и 44 млн. манатов".