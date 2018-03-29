В Азербайджане в прошлом году усыновили 877 детей

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В 2017 году в Азербайджане усыновлено 877 детей, что на 13,5% больше по сравнению с 2016 годом.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики Азербайджанской Республики, по сравнению с предыдущим годом, число усыновленных мальчиков выросло на 15,9% и составило 466 человек, девочек – выросло на 10,8% и составило 411 человек.

Комитет на основании данных министерства юстиции сообщает, что в 2017 году по сравнению с предыдущим годом среди взятых на усыновление на 19,7% больше усыновленных в возрасте 3 лет, на 7,5% - 3-5 лет, на 9,9% - 6-10 лет, на 7,3% - 11-17 лет и в данных возрастных группах были усыновлены 420, 172, 167 и 118 детей соответственно.

За прошедший год иностранцами и лицами без гражданства были усыновлены 28 детей, из них 12 девочек.

В 2017 году количество аннулированных судами Азербайджанской республики решений об усыновлении сократилось на 7,9% по сравнению с предыдущим годом и составило 58.