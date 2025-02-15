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В Азербайджане в 2025 году к программе самозанятости будут привлечены 9,2 тыс. граждан

В Азербайджане в 2025 году к программе самозанятости будут привлечены 9,2 тыс. граждан В этом году Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует привлечь к программе самозанятости 9,2 тыс. безработных и ищущих работу граждан, что в 3,7 раза больше, чем в прошлом году.
Социальная защита
15 февраля 2025 г. 13:19
В Азербайджане в 2025 году к программе самозанятости будут привлечены 9,2 тыс. граждан

В этом году Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует привлечь к программе самозанятости 9,2 тыс. безработных и ищущих работу граждан, что в 3,7 раза больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, для участников программы в первую очередь организуются курсы, где они обучаются необходимым знаниям и навыкам для организации малого бизнеса.

Лица, успешно завершившие курсы, обеспечиваются активами (товары и материалы) по выбранным ими видам экономической деятельности, для них создаются малые хозяйства.

За прошедший период в программу самозанятости были вовлечены более 95 тыс. безработных и ищущих работу граждан.

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Версия на азербайджанском языке Azəbaycanda özünüməşğulluq proqramının əhatə dairəsi 4 dəfəyə yaxın artırılır

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