В Азербайджане в 2025 году к программе самозанятости будут привлечены 9,2 тыс. граждан

В этом году Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана планирует привлечь к программе самозанятости 9,2 тыс. безработных и ищущих работу граждан, что в 3,7 раза больше, чем в прошлом году.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, для участников программы в первую очередь организуются курсы, где они обучаются необходимым знаниям и навыкам для организации малого бизнеса.
Лица, успешно завершившие курсы, обеспечиваются активами (товары и материалы) по выбранным ими видам экономической деятельности, для них создаются малые хозяйства.
За прошедший период в программу самозанятости были вовлечены более 95 тыс. безработных и ищущих работу граждан.