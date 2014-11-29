В Азербайджане создана база данных социального обеспечения инвалидов Карабахской войны

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) создана база данных социального обеспечения граждан, получивших инвалидность в Карабахской войне.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил начальник Государственной службы социального обеспечения МТСЗН Чингиз Алиев.

По словам Ч.Алиева, теперь на официальном сайте министерства размещен доступ к базе социального обеспечения инвалидов карабахской войны. В настоящее время в базе содержится информация о государственном социальном обеспечении 11432 ветеранов карабахской войны, осуществленном до сегодняшнего дня.

В базе отражены данные о степени инвалидности, обеспечении машиной, квартирой, праве получения социальной помощи и других вопросах.

Министр заявил, что после уточнения информации МТСЗН серьезного увеличения числа ветеранов Карабаха не наблюдалось. Он отметил, что комиссия военных врачей направляет документы, необходимые для установления степени инвалидности в зональную экспертную комиссию. "Естественно, военные госпитали выдают данные документы на основании архивных бумаг. Поэтому многим воевавшим в добровольных батальонах из-за отсутствия учета трудно получить статус инвалидности", - сказал Ч.Алиев.

Он добавил, что в настоящее время 55 тысяч человек получают государственное пособие ветерана Карабахской войны.