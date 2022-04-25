В Азербайджане с 1 мая запустят подсистему "Трудовые отношения и занятость"

Новая подсистема "Трудовые отношения и занятость" (Əmək münasibətləri və məşğulluq altsistemi) будет запущена 1 мая. Таким образом, трудовые договоры будут подписываться полностью в электронном формате. Если до сих пор существовала только система уведомле

Новая подсистема "Трудовые отношения и занятость" (Əmək münasibətləri və məşğulluq altsistemi) будет запущена 1 мая. Таким образом, трудовые договоры будут подписываться полностью в электронном формате. Если до сих пор существовала только система уведомлений, то теперь трудовой договор будет полностью электронным.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на конференции "Роль предпринимательства в развитии экономики", посвященной "Дню предпринимателя".

По его словам, реестр занятости, карта занятости по стране и другие нововведения в этом направлении будут представлены поэтапно.