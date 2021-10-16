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В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии

В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии Кабинету министров поручено подготовить предложения для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год в связи с обеспечением увеличения размеров заработных плат, трудовых пенсий и социальных пособи
Социальная защита
16 октября 2021 г. 15:31
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
Ильхам Алиев

Кабинету министров поручено подготовить предложения для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год в связи с обеспечением увеличения размеров заработных плат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в области защиты социального благополучия населения".

Кабинет министров представит предложения президенту Азербайджана.

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Версия на английском языке Salaries, pensions, social benefits to be increased in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əməkhaqları, pensiyalar, sosial müavinətlər və təqaüdlər artırılır

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