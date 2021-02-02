В Азербайджане повысят пенсии, пособия и стипендии

Это нашло отражение в "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева

Социальная защита и соцобеспечение малообеспеченных и уязвимых слоев населения, инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет должна быть усилена за счет более эффективной и справедливой системы социального обеспечения.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева.

С этой целью в стране должен быть достигнут достойный уровень минимальных пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат. Для долгосрочного развития системы пенсионного обеспечения должна быть усилена ее финансовая устойчивость, повышена пропорциональность суммы пенсии уплачиваемому страховому взносу.