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В Азербайджане повысят пенсии, пособия и стипендии

В Азербайджане повысят пенсии, пособия и стипендии Это нашло отражение в "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева
Социальная защита
2 февраля 2021 г. 14:59
В Азербайджане повысят пенсии, пособия и стипендии
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Социальная защита и соцобеспечение малообеспеченных и уязвимых слоев населения, инвалидов, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет должна быть усилена за счет более эффективной и справедливой системы социального обеспечения.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденном распоряжением президента Ильхама Алиева.

С этой целью в стране должен быть достигнут достойный уровень минимальных пенсий, пособий, стипендий и других социальных выплат. Для долгосрочного развития системы пенсионного обеспечения должна быть усилена ее финансовая устойчивость, повышена пропорциональность суммы пенсии уплачиваемому страховому взносу.

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Версия на английском языке Azerbaijan to increase pensions, benefits, social payments
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pensiya, müavinət və təqaüdlər artırılacaq

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