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В Азербайджане около 5 тыс. одиноких пожилых людей и инвалидов получают соцуслуги на дому

В Азербайджане около 5 тыс. одиноких пожилых людей и инвалидов получают соцуслуги на дому В Азербайджане 4 941 одиноких пожилых людей и инвалидов получают социальные услуги на дому.
Социальная защита
1 февраля 2022 г. 12:22
В Азербайджане около 5 тыс. одиноких пожилых людей и инвалидов получают соцуслуги на дому

В Азербайджане около 5 тысяч одиноких пожилых людей и инвалидов получают социальные услуги на дому.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства социального обслуживания при министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бехбудов.

В настоящее время соцуслуги на дому предоставляются 4981 одинокому пожилому человеку и инвалиду, в том числе 3 885 женщинам и 1 056 мужчинам: "Соцуслуги на дому получает 821 гражданин с ограниченными возможностями здоровья".

Председатель агентства добавил, что социальные услуги гражданам на дому оказывают 739 соцработников и 27 соцагентов.

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Версия на азербайджанском языке Evdə sosial-məişət xidməti göstərilən tənha ahıl və əlillərin sayı açıqlanıb

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