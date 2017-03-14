В Азербайджане новорожденным дают имена небесных тел и планет - СПИСОК

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане новорожденным дают имена разных небесных тел и планет.

Как сообщает Report, чаще всего младенцев называли Гюняш.

За последние пять лет 684 малышек назвали Гюняш, 111 - Улдуз, 83 - Сайяра.

Кроме этого, за последние пять лет именем Дунья нарекли 105 девочек, именем Дуньямин назвали 83 малышей, Венера - 8, Каинат - 5.

Некоторые родители называют детей именами Ерхан и Уран. Хотя детей не называют именем "Ай" (Луна), обозначающим естественный спутник Земли, но дают имена с использованием этого слова. Среди таких распространенных имен встречаются Айлин, Айян, Айхан, Айсу, Айдан, Айла, Айсун, Айтадж, Айсель, Айнур, Айшан, Айяз, Айтан, Айгюнь, Айнишань, Айнур, Айтекин, Айдяниз, Айтек и другие.



Помимо этого детей нарекли именами Гюняшнур, Гюняшли, Улдузе, Улдузхан, Улдузнур, Улдуза, Дуньяханым, Дуньямалы, Дуньябейим, Дуньям, Дуньянур, Дуньяни, Дуньямали, Сайяраханум и пр.