В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом

В январе 12 младенцам в Азербайджане было дано имя Полад в честь ставшего шехидом генерал-майора Полада Гашимова.

В январе 12 младенцам в Азербайджане было дано имя Полад в честь ставшего шехидом генерал-майора Полада Гашимова.

По полученной Report информации, присвоение этого имени младенцам резко возросло в 2020 году и в первом месяце текущего года.

Данное имя стало особенно популярным в 2020 году. В прошлом году этим именем назвали 193-х младенцев. Для сравнения отметим, что в 2018 году именем Полад назвали 55, а в 2019 – 53 новорожденных.

Генерал-майор Полад Гашимов героически погиб 14 июля 2020 года в ожесточенных боях на товузском направлении в ходе отражения попыток атак ВС Армении. 15 июля он был предан земле во второй Аллее почетного захоронения. 9 декабря 2020 года распоряжением президента Ильхама Алиева ему присвоено звание Национального героя Азербайджана.