​В Азербайджане капитал на индивидуальных счетах плательщиков социальных страховых взносов будет увеличен в два раза

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Капитал на индивидуальных счетах плательщиков социальных страховых взносов в Азербайджане будет увеличен в два раза. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Эльман Мехдиев.

"Также в рамках мероприятий планируется увеличение в два раза накопленного до настоящего времени пенсионного капитала. Принцип привязки назначенной пенсионной суммы к страховому капиталу позволит нам устанавливать более высокую пенсию. Также предусмотрены некоторые стимулирующие меры. В будущем будет рассмотрен вопрос об отмене требования к стажу в отношении людей, накопивших достаточный капитал за счет высокой суммы страховых взносов", - сообщил председатель ГФСЗ.