Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане будет усовершенствован порядок выдачи пособий на погребение семьям умерших". Об этом Report заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Эльман Мехтиев.

Он напомнил, что выдачу пособий семьям пенсионеров и лиц, имеющих социальное страхование, осуществляют органы фонда.

По словам председателя фонда, если покойный является пенсионером, то пособие выплачивается в соответствии с базовой частью его пенсии: "А если это лицо с социальным страхованием, тогда пособие выплачивается в качестве социальной страховки. Усовершенствование этой системы предусмотрено для других видов пособий, целью которой является создание соотношения между выплачиваемым пособием в рамках социального страхования и накопленным пенсионным капиталом".

Он сообщил, что в настоящее время расчет пенсий реализуется в соответствии с накопленным пенсионным капиталом. В дальнейшем этот процесс будет углублен согласно концепции реформирования: "Однако расчет и выплата пособий не согласованы с накопленным пенсионным капиталом".