В Азербайджане будет создан страховой фонд для предоставления пособия безработным

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Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Новый законопроект "О страховании по безработице" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, председатель комитета Хади Раджабли, информируя о новом проекте, отметил, что документ подготовлен совместно с соответствующими государственными органами и Администрацией президента в течение двух лет.

Он отметил, что президент Ильхам Алиев в своем выступлении неоднократно давал указания об уменьшении уровня безработицы и о недопущении случаев сокращения: "Безработные никогда не должны испытывать проблемы с финансовой точки зрения. Естественно, пособия безработным будут выдаваться временно. Этот вопрос постоянно будет находиться под контролем. Будем стараться, чтобы имеющие больший стаж работы получали большее пособие".

По его словам, до сегодняшнего дня руководители некоторых предприятий сокращали рабочих в случае отсутствия доходов: "С проектом нового закона мы устраним эту проблему".

Председатель комитета добавил, что для выдачи пособий безработным будет создан страховой фонд: "Сумма средств в фонде со временем будет увеличиваться. Собранные средства будут использованы и для услуги по содействию самозанятости. В будущем еще более расширятся возможности фонда".

Х. Раджабли отметил, что основная цель - это полная или частичная компенсация доходов, потерянных работником в период с увольнения работы и до нового трудоустройства, и в то же время, содействие возвращению работника на рынок труда.

Новый законопроект состоит из 4 глав и 26 статей.