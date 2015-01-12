В Азербайджане будет проведен мониторинг инструкций к бытовому оборудованию

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане планируется проведение мониторинга инструкций к бытовому оборудованию и товарам. Об этом сообщил Report завотделом мониторинга Института языкознания имени Насими НАНА Гулу Магеррамли.

Он заявил, что сейчас уточняется список данного оборудования и товаров. "После создания классификации в министерство экономического развития, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам будут представлены предложения по оборудованию и товарам, для которых обязательно наличие инструкции на азербайджанском языке".

Г.Магеррамли отметил, что приобретая холодильники, телевизоры, некоторые телефонные аппараты и другое оборудование, покупатели часто не могут полностью освоить систему из-за отсутствия информации на азербайджанском языке: "Почему на достаточно дорогом бытовом оборудовании не должно быть инструкции на азербайджанском языке?! Язык является силой государства, необходимо придерживаться этих правил".