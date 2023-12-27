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В Азербайджане 30 декабря будет сокращенным рабочим днем

В Азербайджане 30 декабря будет сокращенным рабочим днем
Социальная защита
27 декабря 2023 г. 18:35
В Азербайджане 30 декабря будет сокращенным рабочим днем

В Азербайджане последний рабочий день перед праздниками - 30 декабря - будет сокращенным рабочим днем.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ведомстве отметили, что рабочий день будет сокращен на один час в соответствии с требованиями статьи 108 Трудового кодекса АР.

Напомним, что ранее в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней Кабмин принял решение о смене местами рабочих дней 4 и 5 января 2024 года и выходных дней 30 декабря 2023 года и 7 января 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik 30 dekabr iş günü ilə bağlı qərar verib

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