О нас
Report Georgia
Аудио новости

В 41-градусную жару работы под открытым небом должны быть приостановлены

В 41-градусную жару работы под открытым небом должны быть приостановлены Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилось к работодателям.
Социальная защита
24 июня 2021 г. 12:07
В 41-градусную жару работы под открытым небом должны быть приостановлены

Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилось к работодателям.

Как сообщили Report в службе, работодателей уведомили, что в при температуре выше +41 градуса по Цельсию с целью охраны жизни и здоровья людей, следует предпринимать предусмотренные законодательством меры.

Согласно статье 233 Трудового кодекса АР, в случае превышения температуры воздуха +41 по Цельсию приостанавливаются все работы на открытом воздухе, а также в закрытых помещениях, комнатах и других местах без охладительных приборов. В таких случаях работникам должны предоставляться условия и перерывы, период и количество перерывов определяется совместным решением работодателя и профсоюза.

Согласно Кодексу, время перерывов входит в рабочее время, заработная плата в эти перерывы должна выплачиваться согласно тарифной ставке. Простой в период перерывов не должен считаться простоем по вине сотрудников, заработная плата должна выплачиваться в размере не меньше двух третей тарифной ставки.

В случаях, когда условия труда это позволяют, режим работы можно регулировать, прекращая работу в жаркое время суток (делая длительные перерывы) и поделив рабочий день на части.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Əmək Müfəttişliyi: 41 dərəcə istidə açıq havada işlər dayandırılmalıdır - XƏBƏRDARLIQ

Другие новости из категории

Генпрокуратура займется подозреваемыми в лжеинвалидности 266 лицами
Генпрокуратура займется подозреваемыми в лжеинвалидности 266 лицами
21 июня 2021 г. 14:05
Фонд YAŞAT: Еще 4 ветерана, отправленные в Турцию на лечение, вернулись на родину
ФотоФонд YAŞAT: Еще 4 ветерана, отправленные в Турцию на лечение, вернулись на родину
16 июня 2021 г. 13:41
Обнародован уровень смертности в Азербайджане
Обнародован уровень смертности в Азербайджане
14 июня 2021 г. 17:29
В этом году в Азербайджане родились 974 близняшек и 27 тройняшек
В этом году в Азербайджане родились 974 близняшек и 27 тройняшек
14 июня 2021 г. 17:22
В этом году в Азербайджане усыновлен 41 ребенок
В этом году в Азербайджане усыновлен 41 ребенок
11 июня 2021 г. 13:03
В Азербайджане выявлено необоснованное назначение инвалидности еще 9 гражданам
ФотоВ Азербайджане выявлено необоснованное назначение инвалидности еще 9 гражданам
3 июня 2021 г. 11:22
1 июня - Международный день защиты детей
1 июня - Международный день защиты детей
1 июня 2021 г. 10:07
В Азербайджане возобновлены междугородние и межрайонные пассажироперевозки - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане возобновлены междугородние и межрайонные пассажироперевозки - ОБНОВЛЕНО
31 мая 2021 г. 06:01
В Баку возобновило работу метро - ОБНОВЛЕНО
В Баку возобновило работу метро - ОБНОВЛЕНО
31 мая 2021 г. 06:00
В Азербайджане отменяется использование медицинских масок на открытом воздухе
В Азербайджане отменяется использование медицинских масок на открытом воздухе
31 мая 2021 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi