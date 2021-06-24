В 41-градусную жару работы под открытым небом должны быть приостановлены

Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилось к работодателям.

Государственная служба трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилось к работодателям.

Как сообщили Report в службе, работодателей уведомили, что в при температуре выше +41 градуса по Цельсию с целью охраны жизни и здоровья людей, следует предпринимать предусмотренные законодательством меры.

Согласно статье 233 Трудового кодекса АР, в случае превышения температуры воздуха +41 по Цельсию приостанавливаются все работы на открытом воздухе, а также в закрытых помещениях, комнатах и других местах без охладительных приборов. В таких случаях работникам должны предоставляться условия и перерывы, период и количество перерывов определяется совместным решением работодателя и профсоюза.

Согласно Кодексу, время перерывов входит в рабочее время, заработная плата в эти перерывы должна выплачиваться согласно тарифной ставке. Простой в период перерывов не должен считаться простоем по вине сотрудников, заработная плата должна выплачиваться в размере не меньше двух третей тарифной ставки.

В случаях, когда условия труда это позволяют, режим работы можно регулировать, прекращая работу в жаркое время суток (делая длительные перерывы) и поделив рабочий день на части.