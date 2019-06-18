Увеличено ежемесячное денежное обеспечение работников Государственной пограничной службы Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

Как передаёт Report, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики увеличено в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.