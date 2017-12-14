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    Стало известно, в каких районах Азербайджана построят центры Службы ASAN - СПИСОК

    В следующем году в Мингячевире будет сдан в эксплуатацию региональный комплекс ASAN həyat© Report

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно в каких районах Азербайджана будут построены центры Службы ASAN.

    Как сообщили в ответ на запрос Report в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, в начале 2018 года планируется сдать в эксплуатацию в Мингячевире региональный комплекс "ASAN həyat": "В 2018 году в Шекинском, Имишлинском, Агджабединском, Товузском, Шамахинском, Кюрдамирском и Джалилабадском районах начнется строительство региональных центров Службы ASAN.

    В агентстве отметили, что в настоящее время функционирует 11 центров Службы ASAN: "Из них 5 находятся в городе Баку, остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале и Масаллы. 7 декабря состоялась церемония официального открытия в Губе комплекса "ASAN həyat". В ближайшие дни в Губе центр Службы ASAN приступит к оказанию услуг гражданам".

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