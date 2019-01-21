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    Стало известно количество лиц, получивших официальный статус безработного

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ На 1 января этого года органами служб занятости 20,1 тыс. лиц по стране официально предоставлен статус безработного, 37,2% из них женщины.

    Как сообщает Report, вопрос отразился в отчете Госкомстата. 

    Средняя сумма страховой выплаты по безработице составила 196 манатов. По Баку статус безработного получили 9 243 человека.

    Согласно предварительной информации на 1 января 2019 года, статистика экономически активного населения составила 5133,1 тыс. человек, 4879,3 тыс. из которых - занятое население.

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