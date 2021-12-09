Утверждено положение об ”ASAN müraciət""

Утверждено ”Положение об информационной системе ”ASAN müraciət"".
Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
В Решении определены правовые, организационные и технологические основы формирования, проведения информационной системы “ASAN müraciət”, обеспечивающей оперативное направление обращений граждан в соответствующие государственные структуры с фиксацией на электронной карте их обращений по вопросам коммунального, дорожного, транспортного и других вопросов, связанных с осуществлением контроля и интеграции с другими государственными информационными системами и ресурсами.
Принятие решения будет способствовать обеспечению оперативности при рассмотрении обращений граждан по вышеуказанным вопросам посредством информационной системы “ASAN müraciət” и дальнейшему совершенствованию общественного контроля.
В список структур, участвующих в деятельности информационной системы ”ASAN müraciət", вошли следующие учреждения:
1. Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики
2. Местные органы исполнительной власти
3. Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана
4. Администрация Приморского Бульвара
5. Управление Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер”
6. Открытое Акционерное Общество " Азеришыг”
7. Открытое Акционерное Общество "Азерсу"
8. Открытое Акционерное Общество "Азерэнержи"
9. Открытое Акционерное Общество " Азеристиликтеджхизат”
10. Производственное Объединение “Азеригаз " Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики