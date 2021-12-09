Утверждено положение об ”ASAN müraciət""

Создана информационная система ”ASAN müraciət"

Утверждено ”Положение об информационной системе ”ASAN müraciət"".

Как сообщает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

В Решении определены правовые, организационные и технологические основы формирования, проведения информационной системы “ASAN müraciət”, обеспечивающей оперативное направление обращений граждан в соответствующие государственные структуры с фиксацией на электронной карте их обращений по вопросам коммунального, дорожного, транспортного и других вопросов, связанных с осуществлением контроля и интеграции с другими государственными информационными системами и ресурсами.

Принятие решения будет способствовать обеспечению оперативности при рассмотрении обращений граждан по вышеуказанным вопросам посредством информационной системы “ASAN müraciət” и дальнейшему совершенствованию общественного контроля.

В список структур, участвующих в деятельности информационной системы ”ASAN müraciət", вошли следующие учреждения:

1. Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики

2. Местные органы исполнительной власти

3. Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана

4. Администрация Приморского Бульвара

5. Управление Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер”

6. Открытое Акционерное Общество " Азеришыг”

7. Открытое Акционерное Общество "Азерсу"

8. Открытое Акционерное Общество "Азерэнержи"

9. Открытое Акционерное Общество " Азеристиликтеджхизат”

10. Производственное Объединение “Азеригаз " Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики