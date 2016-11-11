Состоялось открытие Центра по уходу за животными IDEA

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось открытие Центра по уходу за животными IDEА.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEА Лейла Алиева.

Лейла Алиева ознакомилась с фотостендом, отражающим различные этапы строительства центра.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева разрезала ленту, символизирующую открытие центра.

Фундамент Центра по уходу за животными IDEА был заложен в октябре 2014 года. Центр предназначен для обследования и лечения бездомных животных в городе Баку и его окрестностях, а также их краткосрочного приюта. Комплекс центра построен при поддержке Европейского азербайджанского общества с использованием опыта других государств. К проектно-строительным работам были привлечены специалисты Британского королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Здесь предусматривается оказание бездомным животным услуг, связанных с прививками, стерилизацией, а при необходимости – операцией. Построенные в центре 24 вольера позволяют разместить одновременно более тысячи животных. Рядом с каждым вольером отведена территория для прогулок.

В ходе ознакомления с центром Лейла Алиева посмотрела комплекс по лечению и реабилитации больных животных. В клинике и лаборатории центра, наряду с проведением обследования и лечения, функционирует также служба мобильной скорой медицинской помощи. Кроме того, будет действовать специальная группа, ответственная за размещение в центре травмированных или нуждающихся в прививке бездомных животных. Прошедшие лечение в центре бездомные животные будут снабжены отличительными чипами. Здесь также впервые в нашей стране будет создана система электронной базы бездомных животных. Она позволит отслеживать животных и своевременно их прививать. Животные, нуждающиеся в долгосрочном лечении, будут проходить процесс реабилитации в специальных карантинных корпусах. Работа центра создаст возможность для подготовки специалистов в области ветеринарии, а также обмена опытом.

В находящемся здесь просторном конференц-зале будут организовываться курсы и тренинги по подготовке профессиональных ветеринаров, проводиться широкие общественно-просветительские мероприятия, направленные на поощрение сострадательного отношения к бездомным животным и опеки над ними. В этом плане предусмотрены организация посещения центра школьниками, их просвещение и открытость центра для общественности, в частности, волонтеров. Здесь также будут функционировать комплекс демонстрации животных, готовых для взятия под опеку, и небольшая гостиница для животных. Услуги центра не будут ограничиваться только бездомными животными. В центр также можно обратиться для лечения и обследования животных, находящихся под опекой, и их краткосрочной ночевки.

Затем Лейла Алиева ознакомилась с современной кормовой фабрикой. Фабрика является первым в Азербайджане предприятием по производству питания для собак и кошек. Продукция фабрики будет не только отвечать международным требования качества, но и готовиться из здоровых продуктов питания.