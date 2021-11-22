Семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено еще 50 квартир

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и ветеранам войны еще 50 квартир в бакинском поселке Рамана.

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и ветеранам войны еще 50 квартир в бакинском поселке Рамана.

Как сообщили Report в министерстве, документы на квартиры были представлены заместителем председателя Агентства социальных услуг при министерстве Зауром Ибрагимовым и председателем Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны" Физули Рзагулиевым.

З.Ибрагимов отметил, что после Победы в Отечественной войне мероприятия по оказанию поддержки семьям шехидов и ветеранам войны, лицам, пострадавшим от армянского террора, охватили 33 тыс. человек.

Было отмечено, что в 2021 году продолжается работа по предоставлению семьям шехидов и ветеранам войны 3 000 квартир и частных домов. 1 900 квартир уже представлены лицам из указанной категории. До сих пор 11 100 семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами. Согласно распоряжению главы государства, в 2021-2025 гг. запланировано предоставление еще 11 тысяч квартир и частных домов лицам из этой категории.

Получившие квартиры граждане подчеркнули, что ощущают всестороннюю заботу государства и выразили благодарность главе государства.