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Семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено еще 50 квартир

Семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено еще 50 квартир Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и ветеранам войны еще 50 квартир в бакинском поселке Рамана.
Социальная защита
22 ноября 2021 г. 16:22
Семьям шехидов и ветеранам войны предоставлено еще 50 квартир

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и ветеранам войны еще 50 квартир в бакинском поселке Рамана.

Как сообщили Report в министерстве, документы на квартиры были представлены заместителем председателя Агентства социальных услуг при министерстве Зауром Ибрагимовым и председателем Общественного объединения "Ветераны Отечественной войны" Физули Рзагулиевым.

З.Ибрагимов отметил, что после Победы в Отечественной войне мероприятия по оказанию поддержки семьям шехидов и ветеранам войны, лицам, пострадавшим от армянского террора, охватили 33 тыс. человек.

Было отмечено, что в 2021 году продолжается работа по предоставлению семьям шехидов и ветеранам войны 3 000 квартир и частных домов. 1 900 квартир уже представлены лицам из указанной категории. До сих пор 11 100 семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами. Согласно распоряжению главы государства, в 2021-2025 гг. запланировано предоставление еще 11 тысяч квартир и частных домов лицам из этой категории.

Получившие квартиры граждане подчеркнули, что ощущают всестороннюю заботу государства и выразили благодарность главе государства.

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Версия на азербайджанском языке Фото Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 50 mənzil verilib

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