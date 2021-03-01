Самые популярные имена для новорожденных за февраль

В январе самыми популярными именами для новорожденных были Али и Захра

Стали известные самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в феврале текущего года.

Как стало известно Report, определена первая десятка самых популярных имен для новорожденных за минувший месяц.

Среди зарегистрированных в минувшем месяце мальчиков имя Гусейн присвоили 112, Угур – 111, Али – 99, Юсиф – 101, Мухаммед – 72, Мурад – 60, Омар – 64 и Айхан – 40 детям.

Кроме того, за два месяца года 71 ребенку дали имя Рауль, 62 – Тунар. Из десятки популярных имен за январь выбыли имена Адам и Тунджай.

В феврале среди новорожденных девочек лидерство сохранило имя Захра. Зарегистрированным в прошлом месяце 138 новорожденным девочкам дали имя Захра, 98 – Айлин, 90 – Зейнаб, 89 – Фатима, 88 – Мелек, 83 – Марьям, 79 – Нурай, 74 - Нилай, 63 – Инджи и 54 – Медина.

В январе самыми популярными именами для новорожденных были Али и Захра.