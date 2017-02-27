Салим Муслимов: За два месяца этого года в Азербайджане открылось 40 тыс. новых рабочих мест

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "В настоящее время Азербайджан входит в число развивающихся стран с высоким уровнем доходов, и мы должны это сохранить".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он сказал, что в условиях такой сложной экономической ситуации и продолжающего финансового кризиса это является одним из достигнутых результатов: "Основная нагрузка в доходах семей приходится не на социальные выплаты, обеспечиваемые государством, а на заработки трудоспособных членов семьи".

Министр отметил, что в стране в широком масштабе началось осуществление программы самозанятости: "При таком условии важная работа падает на органы государственных служб занятости. В настоящее время на основе принципа социальной ответственности в государственных компаниях, органах исполнительных властей продолжаются открытие новых рабочих мест и процесс привлечения людей на эти работы. За два месяца этого года были обеспечены работой около 40 тыс. людей. Все это способствует снижению уровня бедности в стране. В результате, нам опять удалось сохранить уровень безработицы в стране в пределах 5-6%".