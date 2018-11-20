Сахиль Бабаев: В предстоящие 6 лет предусматривается создать 31 центр DOST

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "В 2019-2025 годах в Баку и регионах республики предусматривается создать 31 центр DOST".

Как сообщает Report, об этом на презентации концепции DOST, портала "e-sosial", нового логотипа и официальной интернет страницы заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По словам министра, в центрах DOST будут оказывать 124 услуги: "Что касается посещающих эти центры граждан Азербайджана, все услуги здесь будут для них доступны и будут осуществляться оперативно".