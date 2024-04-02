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Сахиль Бабаев: В Карабахе откроют 7 филиалов регионального центра DOST

Сахиль Бабаев: В Карабахе откроют 7 филиалов регионального центра DOST В Карабахском регионе ведутся работы по открытию 7 филиалов регионального центра DOST.
Социальная защита
2 апреля 2024 г. 12:33
Сахиль Бабаев: В Карабахе откроют 7 филиалов регионального центра DOST

В Карабахском регионе ведутся работы по открытию 7 филиалов регионального центра DOST.

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в эфире передачи "Социальный час" (Sosial saat) на телеканале DOST TV.

По его словам, в рамках расширения сети DOST до конца 2026 года на территории страны планируется ввести в эксплуатацию 17 региональных центров.

"В Азербайджане в настоящий момент функционируют уже 7 центров DOST, еще 10 откроются в течение следующих двух лет. Центры DOST будут иметь 55 филиалов, в которых будет создана необходимая инфраструктура для системы самообслуживания", - сказал министр.

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Версия на английском языке Sahil Babayev: Karabakh Regional DOST Center set to open branches in seven districts
Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: Qarabağ Regional Dost Mərkəzinin yeddi rayonda filialı açılacaq

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