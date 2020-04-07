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Сахиль Бабаев: Безработные дети имеют право на получение единовременной выплаты

​Сахиль Бабаев: Безработные дети имеют право на получение единовременн

© Report/Elchin Murad

Внесена ясность в вопрос получения единовременной выплаты безработными детьми в семьях.

Как передает Report, заявление на эту тему сделал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, безработные дети в семьях имеют право отдельно обратиться за получением единовременной выплаты.

Министр напомнил, что если супруги работают по трудовому договору, государство уже помогает им: "Еще одно оказание помощи той же семье в любом случае было бы неправильным. Но это не распространяется на детей в данной семьей. Дело в том, что каждый ребенок считается за отдельную семью.

К примеру, если семья из 4 человек состоит из отца, матери, и двух трудоспособных детей старше 18 лет, и мать или отец получают какую-либо помощь, то второй родитель помощь не получает. Но дети имеют право обращаться отдельно". 

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