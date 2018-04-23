Рамиз Мехтиев: В результате особого внимания и заботы президента усилена социальная защита населения

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "В результате особого внимания и заботы президента Азербайджана Ильхама Алиева о социальной сфере предприняты важные шаги по усилению социальной защиты населения, увеличению государственной заботы о хрупких с социальной точки зрения группах населения".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Администрации президента, академик Рамиз Мехдиев во время выступления при представлении коллективу министерства назначенного на должность министра труда и социальной защиты населения Сахиля Рафик оглу Бабаева.

Он довел до внимания, что обеспечение рациональной занятости трудовых ресурсов, расширение активных программ занятости, регулирование рынка труда являются приоритетами проводимой в стране социально-экономической политики. Р.Мехтиев довел до внимания коллектива министерства соответствующие советы и рекомендации в связи с выполнением поставленных задач и поручений в сфере труда и социальной защиты, данных главой государства.

Р.Мехтиев проинформировал о жизненном пути и опыте работы С.Бабаева.