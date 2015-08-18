PwC: Центры по оказанию госуслуг в Баку - одни из лучших в мире

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Справки и разрешения удобнее всего получать в Москве, Сан-Паулу и Баку. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом следует из проведенного компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) исследования "Сравнительный анализ центров предоставления государственных и муниципальных услуг".

В PwC проанализировали работу многофункциональных центров (МФЦ), расположенных в 18 крупных городах мира, где госуслуги предоставляются по принципу "одного окна". Оценка проводилась по четырем категориям: доступность услуг, комфортность, управление очередями, обратная связь.

В исследовании отмечается, что только в Москве и Баку реализован принцип семидневного графика работы центров госуслуг.

Городами с самыми комфортными центрами названы Москва, Баку, Лондон и Стокгольм (помощник на входе, администратор в зале, фотокабины, детский уголок и прочее). По показателю "управление очередями" Москва вместе с Баку и Торонто - также в лидерах.

Горячая линия есть во всех городах, но пульты оперативной обратной связи действуют только в Сиднее, Москве, Хельсинки и Баку, возможность оставить отзыв через мобильное приложение - только в Москве, Мадриде и Берлине.

Исследование проводилось в таких городах как Москва (Россия), Мадрид (Испания), Сан-Паулу (Бразилия), Берлин (Германия), Лондон (Англия), Сеул (Южная Корея), Сидней (Австралия), Амстердам (Нидерланды), Торонто (Канада), Афины (Греция), Астана (Казахстан), Будапешт (Венгрия), Бангалор (Индия), Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия), Стокгольм (Швеция), Сантьяго (Чили), Баку (Азербайджан).

Отметим, что PricewaterhouseCoopers (PwC) является международной сетью компаний, предлагающих профессиональные услуги в области консалтинга и аудита.