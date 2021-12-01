ПРООН уделяет внимание развитию профобразования в Азербайджане

ПРООН уделяет большое внимание развитию профессионального образования в Азербайджане.

ПРООН уделяет большое внимание развитию профессионального образования в Азербайджане.

Об этом Report заявила и.о. резидента-представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Азербайджане Чару Бист.

"Мы можем предоставить доступ большему количеству юношей и девушек к профессионально-техническому образованию. Также это возможность устроиться на работу, возможность получать высокий доход. Мы работаем в этом направлении",- заявила Ч. Бист.

Она также добавила. что ПРООН развивает партнерство с Евросоюзом, их совместные проекты охватывают многие регионы страны.

И.о. резидента-представителя ПРООН также рассказала о сотрудничестве c Азербайджаном в борьбе с пандемией. "Касательно этапа пост-пандемии мы совместно с правительством Азербайджана составили отчет о социально-экономической оценке, охватывающий все сферы: здравоохранения, образования, экономики и др. Мы также оказали немедленную поддержку женщинам, в первую очередь, предоставив им самые необходимые продукты питания",- заявила она.

"Мы также уделяем больше внимания к доступу столкнувшихся в насилием женщин к юридическим и социальным консультациям. Затем мы сосредоточились на том, чтобы привлечь их к сфере малого или среднего предпринимательства. Мы осуществляли этот проект совместно с министерством экономики Азербайджана",- сказала Бист.