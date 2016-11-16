Пройдет акция помощи для находящегося 9 месяцев в коме ветерана карабахской войны Али Алиева

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Пройдет очередная акция помощи для продолжения лечения уже 9 месяцев находящегося в коме ветерана карабахской войны, писателя-публициста Али Алиева.

Отметим, что первая аналогичная акция прошла в сентябре этого года. В то время в Торговом центре "Park Bulvar" в Национальном приморском парке организовали продажу повторно изданной книги Али Алиева "Пятьдесят четыре дня в армянской осаде" ("Əlli dörd gün erməni mühasirəsində").

Как сообщает Report, акция и на этот раз будет организована в "Park Bulvar", где будут выставлены на продажу оставшиеся после предыдущей акции экземпляры книги.

Однако нынешняя акция будет немного отличаться от прежней. Так, на этот раз на продажу также будут выставлены фотографии, снятые фотографом Орханом Азимом в Чернобыле.

Напомним, что в этом году исполняется 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС в Украине.

В целях оказания помощи лечению Али Алиева, Орхан Азим выдвинул инициативу выставить на продажу снятые им фотографии. Было принято решение наряду с продажей книги "Пятьдесят четыре дня в армянской осаде" провести выставку-распродажу фотографий, снятых Орханом Азимом в Чернобыле.

Акция пройдет 18-19 ноября в "Park Bulvar".

Она начнется в 15:00 на втором этаже Торгового центра. Все собранные средства пойдут на лечение Али Алиева.

Напомним, что 14 февраля этого года А.Алиева сбила машина, когда он переходил дорогу близ станции метро "Короглу". Он вышел из здания детского сада, где временно разместилась его семья, чтобы уехать в Исмаиллинский район на поминки земляка. Получивший тяжелую черепно-мозговую травму А.Алиев до 22 февраля находился в первой городской клинической больнице ("Семашко"), затем до 15 сентября его лечение продолжалось в отделении реанимации Центральной клинической больницы.

Увезенный 15 сентября в медицинское учреждение "Avrasiya Hospital" А.Алиева перенес операцию головного мозга. Сейчас его лечение продолжается в указанном медицинском учреждении.

Цель акции заключается в оказании материальной помощи А.Алиеву, лечение которого продолжается. На акцию приглашаются все желающие.