​Проблема пешеходных полос в Баку - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Баку является самой густонаселенной территорией Азербайджана, что приводит к неизбежности аварий и плотности на дорогах.

Одна из причин аварий и плотности транспорта на дорогах связана с неиспользованием гражданами наземных и подземных переходов, или же их отсутствием в надлежащих местах.

В последнее время строятся и сдаются в эксплуатацию наземные и подземные переходы современного типа. Однако до сих пор в отдельных частях столицы, чтобы перейти дорогу, пешеходам приходится либо перебегать через нее, либо преодолевать довольно большое расстояние. Строительство пешеходных переходов требует много времени и расходов. А проведение пешеходных полос в надлежащих местах быстрый и дешевый процесс.

Информагентство Report попыталось расследовать пути решения проблемы.

В заявлении Report начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции города Баку (ГУГДПГБ) Вагиф Асадов сказал, что пешеходные полосы зачастую встречаются на перекрестках, в местах, где ощущается наибольшая плотность пешеходов и пр.

По его словам, проезжая через пешеходный переход ("зебру"), водители обязательно должны уступать дорогу пешеходам: "В противном случае, они несут ответственность. В статье 40 закона "О дорожном движении" перечислены права и обязанности пешеходов. В случае нарушения пешеходами данной статьи, их ждет привлечение к ответственности по ст.153 Кодекса административных правонарушений".

Как заявил начальник отдела, большую часть зарегистрированных аварий составляют ДТП, при которых пострадали пешеходы: "Сами пешеходы также должны быть осторожны и сдержанны. Неосторожность пешехода и халатность водителя в любой момент могут привести к аварии. Несмотря на деятельность дорожной полиции по обеспечению безопасности на дорогах, от участников движения зависит очень многое".

В.Асадов сказал, что иногда пешеходные полосы приводят к плотности автомобилей: "Причина этого связана с непрекращающимся потоком переходящих через "зебру" пешеходов. Нередко водители мешают передвижению пешеходов, что также приводит к плотности автомобилей. Чтобы решить эту проблему пешеходы должны дожидаться друг друга и переходить дорогу группами. То есть, водители должны ждать пешеходов, а пешеходы - водителей. Существует необходимость формирования культуры дорожного движения и изучения закона "О дорожном движении"".

В.Асадов сказал, что проводя ежедневные проверки, сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции города Баку проверяют наличие в надлежащих местах пешеходных полос. В случае необходимости в проведении полос граждане могут обратиться в ГУГДПГБ. В соответствии с их обращениями произведут осмотр территории, и при необходимости полосы будут проведены.

В интервью Report директор юридической фирмы "Digesta" Аршад Гусейнов заявил о недопустимости проведения пешеходных полос где попало: "Однако непроведение их в надлежащих местах также было бы неправильно. Процесс организации дорожного движения имеет свои условия. Полосы в основном встречаются на дорожных развязках. При необходимости они могут быть на других отрезках дороги. Это зависит и от плотности движения. Пользоваться пешеходными полосами нужно так, чтобы это не парализовывало передвижение автомобилей".

Юрист напомнил, что в законодательстве страны есть статьи, связанные с вопросом установки светофоров на отрезках дороги с наибольшей плотностью пешеходов: "Если в течение года на одном и том же отрезке дороги дважды происходят ДТП, в результате которых страдают пешеходы, здесь обязательно должны устанавливаться светофоры. В связи с этим также существуют конкретные критерии".

По словам эксперта, в Азербайджане вопросами установки пешеходных переходов и проведения пешеходных полос занимаются две структуры - Комиссия безопасности дорожного движения Кабмина и выступающее в качестве исполнительного органа Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП): "В связи с данным вопросом граждане должны обращаться в Главное управление государственной дорожной полиции".