Ильхам Алиев: Не останется ни одной семьи шехида, не обеспеченной государством домом или квартирой

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Мы стараемся оказать большую поддержку направлениям, обусловливающим сегодня экономическое, социальное развитие нашей страны. Но я всегда говорил, что благосостояние, достаток граждан Азербайджана - для нас важнейшая задача".

Как передает Report, об этом Президент Ильхам Алиев заявил на встрече с семьями шехидов.

Глава государства заявил, что гражданам, пострадавшим от войны, уделяется постоянное внимание:

"Гражданам, пострадавшим от войны, уделяется постоянное внимание, о них проявляется забота. В последние годы для вынужденных переселенцев было построено более ста городков и поселков. Только в минувшем году были предоставлены квартиры, индивидуальные дома 5900 вынужденным переселенцам. Этот процесс будет продолжен и в нынешнем году. Государство оказывает поддержку семьям шехидов. На сегодняшний день 6650 семьям шехидов государство предоставило квартиры, дома, а более чем 6 тысячам семей шехидов – легковые автомобили. То есть, это - проявление отношения нашего государства к семьям шехидов. Я не знаю, в какой другой стране проявляют столько внимания и заботы о своих гражданах, гражданах, находящихся в тяжелом положении, потерявших близких.

Этот вопрос постоянно является приоритетом в моей деятельности. Мои многочисленные встречи с семьями шехидов в последние годы еще раз подтверждают это. Мы вместе с вами участвовали в открытии многих домов. Я лично вручал семьям шехидов ключи от квартир, автомобилей и считаю это своим долгом. Это – мой долг, служение народу – моя самая главная обязанность. Для меня высокая честь служить вам в этом деле".

Президент отметил, что не хочет сравнивать Азербайджан с какой-либо другой страной, но это правда, что Азербайджан многим странам показывает пример в этой области:

"Внимание к семьям шехидов еще раз проявило себя в прошлом году. В апреле прошлого года азербайджанский народ еще раз оказал мне доверие, поверил в меня, избрал на пост президента. Мой первый указ был связан с усилением социальной защиты семей шехидов. Разумеется, это было не случайно. Я мог бы подписать указ по любой сфере – в области экономики, внешней политики, в связи с социальными вопросами. Но я посчитал, что первый указ должен быть связан с семьями шехидов. На основании данного указа государством предусматривается предоставить около 10 тысячам семей шехидов единовременную выплату в размере 11 тысяч манатов. Еще раз говорю, я не хочу сравнивать Азербайджан с какой-либо другой страной, но и это правда, что Азербайджан многим странам показывает пример в этой области".

По словам главы государства, уже более трех тысяч семей шехидов получили по 11 тысяч манатов:

"Процесс выплаты уже начался. Как мне сообщили, более трех тысяч семей шехидов получили по 11 тысяч манатов. Но в ходе данного процесса выяснилось, что сумма, полученная гражданами в свое время в виде пособия, не совпадает с предоставляемой сегодня суммой. То есть, в те годы – в начале 1990-х годов – цифра хотя и была высокой, - тогда предусматривалось 50 тысяч манатов, однако тогдашние 50 тысяч манатов вовсе не могут сравниться с нынешними 11 тысячами манатов. Я изложил общественности свое мнение по этому поводу. Я сказал, что данный вопрос необходимо серьезно изучить, и преимущество здесь должны составлять два основных фактора: закон и справедливость. С одной стороны, граждане, в свое время получившие это пособие, не должны быть включены в данный список. Этого требуют закон и правила. С другой стороны, мы должны справедливо решать все вопросы, подходить ко всем вопросам сквозь призму социальной справедливости. Учитывая это, я подписал сегодня новый Указ. Согласно данному Указу, число граждан, которые получат 11 тысяч манатов, было увеличено на 2725 человек. В их число, естественно, входят граждане, получившие в свое время пособие в меньшем размере, и представители семей шехидов органов внутренних дел, вообще не попавшие в список, их число превышает 460 человек.

Естественно, это требует крупных средств. Для реализации данной программы из государственного бюджета планируется выделить в целом 135 миллионов манатов. Это достаточно крупная сумма. Мы стараемся очень экономно подходить ко всем средствам. Стараемся оказать большую поддержку направлениям, обусловливающим сегодня экономическое, социальное развитие нашей страны. Но я всегда говорил, что благосостояние, достаток граждан Азербайджана - для нас важнейшая задача. Поэтому принятие данного решения является, в первую очередь, справедливым, а с другой стороны, после Указа Президента оно уже вступает в силу как официальный документ. Мы обеспечили эти два фактора".

Президент Азербайджана отметил, не останется ни одной семьи шехида, не обеспеченной государством домом или квартирой:

"Я еще раз хочу сказать: социальные проблемы граждан и впредь всегда будут находиться в центре внимания. Мы и дальше будем строить и сдавать дома для семей шехидов. Только в минувшем году 626 семьям шехидов были предоставлены новые квартиры и дома. В этом году еще 800 семей шехидов получат новые квартиры, дома. В предстоящие несколько лет все семьи шехидов будут обеспечены домами и квартирами. Не останется ни одной семьи шехида, не обеспеченной государством домом или квартирой.

Это – наша политика, наш путь, мы идем по этому пути. Пригласив сегодня вас сюда, в Президентский дворец, я хотел сам донести до вас эти слова, мысли. Хотел еще раз встретиться с вами, выразить вам свою признательность, глубокое уважение и почтение. Желаю Вам здоровья. Желаю, чтобы вы отныне никогда не сталкивались в жизни с такими страшными трагедиями".