Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом поселке для вынужденных переселенцев в Физулинском районе

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом поселке для вынужденных переселенцев в городе Горадиз Физулинского района.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в одном из домов в поселке.

В последнее время предпринимаются значимые шаги по обеспечению новыми домами и квартирами наших соотечественников, изгнанных из родных краев и ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. В результате процесса, начавшегося в 2007 году ликвидацией 12 палаточных лагерей по стране, к настоящему времени для беженцев и вынужденных переселенцев построены 95 современных поселков и многоэтажных домов общей жилой площадью 2,9 миллиона квадратных метров. До настоящего времени улучшены жилищные условия 50 тысяч семей, или 250 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев. На улучшение жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев израсходованы средства в размере 2,3 миллиарда манатов. На решение социальных проблем людей данной категории за последние 23 года потрачено 6,1 миллиарда манатов. За последние 13 лет размер ежемесячных пособий, выплачиваемых вынужденным переселенцам на расходы за питание, увеличился в 4 раза, средств, предоставляемых за коммунальные услуги, – в 4,5 раза. По линии Национального фонда помощи предпринимательству на финансирование инвестиционных проектов субъектов предпринимательства более 2 тысяч вынужденных переселенцев за последние 13 лет были предоставлены льготные кредиты в размере 40 миллионов манатов. Предел бедности среди вынужденных переселенцев за последние 13 лет снизился с 75 процентов до 12 процентов.

Только за десять месяцев нынешнего года обеспечено переселение 440 семей вынужденных переселенцев, временно размещенных в поселках финского типа в Сабирабадском районе, 304 семей вынужденных переселенцев в Газахском районе, 135 семей вынужденных переселенцев в Загатальском районе в новые поселки, созданные в тех же районах. Кроме того, 50 семей вынужденных переселенцев переселены в пятиэтажное здание, построенное в бакинском поселке Рамана, 50 семей военнослужащих в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева города Сумгайыт – в новое жилое здание. За счет средств, выделенных из резервного фонда президента, на территории Абшеронского района приобретены 44 готовые квартиры, в ноябре нынешнего года будет обеспечено переселение в них вынужденных переселенцев, временно размещенных в пансионате для инвалидов министерства труда и социальной защиты населения в Мардакянах.

Сейчас готовятся проектно-сметные документы поселков, кварталов и жилых комплексов в Баку, Тертере, Бейлягане, Ширване, Сумгайыте, Кюрдамире и Уджаре. Кроме того, выделены соответствующие земельные участки для новых проектных работ в Гяндже, Геранбое, Барде и Агджабеди. Согласно программе нынешнего года в Горадизе построен новый поселок для 400 семей вынужденных переселенцев.

Заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов сообщил, что в новом поселке площадью 417 гектаров построены 400 домов, школа, детский сад, административное здание, медицинский пункт, клуб-общинный центр, здание почты. В этот поселок будут переселены вынужденные переселенцы из 16 поселков финского типа по стране, а также вынужденные переселенцы, временно размещенные в последнем поселке финского типа в Физулинском районе.

Было сообщено, что общая жилая площадь 400 домов в поселке, где имеются все необходимые объекты социально-технической инфраструктуры, составляет 21 тысячу 511 квадратных метров. 20 из квартир – однокомнатные, 200 – двухкомнатные, 168 – трехкомнатные, 12 – четырехкомнатные. В ходе строительных работ, проведенных по заказу Фонда социального развития вынужденных переселенцев, особое внимание уделялось созданию необходимой инфраструктуры.

В поселке построен детский сад на 120 мест. Двухэтажное здание детского сада оснащено всем необходимым оборудованием.

Глава государства ознакомился с условиями, созданными в детском саду.

Здесь учтены все требования для обучения и воспитания малышей. В музыкальном зале детского сада также созданы все условия.

Глава государства также побывал в поселковой школе на 320 ученических мест. В фойе здания установлен бюст общенационального лидера Гейдара Алиева. Кроме того, здесь созданы фотостенды, отражающие заботу великого лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева о беженцах и вынужденных переселенцах, их встречи с ними. В школе также созданы уголок, отражающий победу нашей армии в апрельских боях, стенд с фотографиями построенных до сих пор поселков для вынужденных переселенцев. Военный кабинет школы пополнен наглядными пособиями. В актовом зале есть все условия для проведения различных мероприятий. В компьютерном классе учащиеся будут приобщаться к секретам информационных технологий.

В кабинете допризывной подготовки глава государства побеседовал с курсантами военных учебных заведений Азербайджана из Физулинского района и учащимися.

Президент Азербайджана посмотрел в спортивном зале школы выступления юных спортсменов, сфотографировался с ними на память.

Было сообщено, что подача в поселок электричества, газа, питьевой и оросительной воды обеспечена на высоком уровне. В поселке, где имеется вся необходимая инфраструктура, успешно выполнено строительство дорожно-уличных сетей. Этот жилой массив – 95-й поселок, построенный в стране для беженцев и вынужденных переселенцев.

После знакомства с условиями, созданными в поселке, президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности района и вынужденными переселенцами.

Вынужденная переселенка Эльнара Мамедова и председатель Совета аксакалов района Меджнун Намазалиев выразили признательность главе государства за внимание и заботу о развитии Физули.

В заключение была сделана фотография на память.