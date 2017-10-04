 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Представитель комитета: Женщины составляют 85,5% лиц, подвергнувшихся бытовому насилию

    Мужчины тоже подвергаются бытовому насилию© Report/ Elshan Baba

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ "В результате исследований, проведенных в связи с созданием Банка данных, выяснилось что женщины составляют 85,5% лиц, подвергнувшихся бытовому насилию".

    Как сообщает Report, об этом на презентации Банка электронных данных, связанного с бытовым насилием, заявила главный консультант Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова.

    Она отметила, что исследования показывают, что мужчины также подвергаются бытовому насилию: "К сожалению, среди лиц, подвергнувшихся бытовому населению, есть не достигшие совершеннолетия, 3,5% из них не учились в школе, 1,7% - школьники."

    А. Вейсалова отметила, что 74,3% подвергнувшихся бытовому насилию лица, имеющие семьи.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi