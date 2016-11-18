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    Председатель комитета: В Азербайджане насчитывается 2,6 млн детей

    В реализации детской политики очень важно создание сильной законодательной базы

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане государство всегда уделяет внимание вопросам детей. В настоящее время в стране насчитывается около 2 млн 600 тыс. детей".

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на мероприятии по случаю годовщины принятия Конвенции ООН о правах детей.  

    Она отметила, что реализуются важные социальные проекты для укрепления здоровья детей, получения ими образования, отвечающего  современным требованиям, проживания детей в здоровых семейных отношениях: "Помимо этого, важным вопросом является создание необходимых условий для интеллектуального, физического и психологического развития детей дошкольного возраста, занятия их спортом". 

    По словам Х.Гусейновой, в реализации детской политики очень важно создание сильной законодательной базы.

    Председатель комитета подчеркнула, что в Государственной комиссии по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан зарегистрировано 3824 пленных: "60 из них являются дети - 20 девочек и 40 мальчиков". 

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