​Председатель ГФСЗ: Пенсии были перечислены на пластиковые карты граждан вместе с надбавками

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Пенсии были перечислены на пластиковые карты граждан вместе с надбавками".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Эльман Мехтиев.

По его словам, пенсионная система Азербайджана обладает достаточной финансовой устойчивостью: "Это говорит об устойчивости экономики страны. На фоне трудно прогнозируемых глобальных экономических процессов Азербайджан демонстрирует устойчивость своей экономики и, как результат этого, пенсионная система надежно обеспечивает социальную защиту населения. Каждый месяц пенсии финансируются раньше графика".