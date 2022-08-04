Пострадавших во время взрыва в Хырдалане обеспечат временным жильем

Оперативно-следственное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает проводить расследование, связанное со взрывом, произошедшим вечером 3 августа на третьем этаже пятиэтажного здания, расположенного на улице Галубия города Хырдалан Абшеронского района.
Как сообщили Report в МЧС, по предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.
В настоящее время руководство района занимается обеспечением всех пострадавших семей временным съемным жильем.
Платить за съемные квартиры будет Исполнительная власть Абшеронского района.
Соответствующими органами оценивается ущерб, причиненный зданию и автомобилям.
По факту в прокуратуре Абшеронского района заведено уголовное дело.