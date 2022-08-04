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Пострадавших во время взрыва в Хырдалане обеспечат временным жильем

Пострадавших во время взрыва в Хырдалане обеспечат временным жильем Оперативно-следственное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает проводить расследование, связанное со взрывом, произошедшим вечером 3 августа на третьем этаже пятиэтажного здания, расположенного на улице Галубия города Хы
Социальная защита
4 августа 2022 г. 12:37
Пострадавших во время взрыва в Хырдалане обеспечат временным жильем

Оперативно-следственное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает проводить расследование, связанное со взрывом, произошедшим вечером 3 августа на третьем этаже пятиэтажного здания, расположенного на улице Галубия города Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщили Report в МЧС, по предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

В настоящее время руководство района занимается обеспечением всех пострадавших семей временным съемным жильем.

Платить за съемные квартиры будет Исполнительная власть Абшеронского района.

Соответствующими органами оценивается ущерб, причиненный зданию и автомобилям.

По факту в прокуратуре Абшеронского района заведено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Xırdalanda partlayış olan binanın zərərçəkən sakinləri müvəqqəti evlə təmin olunacaqlar

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