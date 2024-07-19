В этом году 20 детей переданы в патронатные семьи

В 2024 году в Азербайджане 20 детей переданы в патронатные семьи.
Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.
Было отмечено, что в результате мер по реинтеграции 123 ребенка были возвращены из учреждений в свои семьи.
Следует отметить, что модель "Патронатная семья", внедренная с прошлого года, представляет собой альтернативный способ ухода за детьми. Она предусматривает временное размещение детей, потерявших родителей или лишенных родительской опеки, в семьи на договорной основе, обеспечивая их воспитание и развитие в семейной среде под государственным контролем.