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В этом году 20 детей переданы в патронатные семьи

В этом году 20 детей переданы в патронатные семьи В 2024 году в Азербайджане 20 детей переданы в патронатные семьи.
Социальная защита
19 июля 2024 г. 19:22
В этом году 20 детей переданы в патронатные семьи

В 2024 году в Азербайджане 20 детей переданы в патронатные семьи.

Об этом Report сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Было отмечено, что в результате мер по реинтеграции 123 ребенка были возвращены из учреждений в свои семьи.

Следует отметить, что модель "Патронатная семья", внедренная с прошлого года, представляет собой альтернативный способ ухода за детьми. Она предусматривает временное размещение детей, потерявших родителей или лишенных родительской опеки, в семьи на договорной основе, обеспечивая их воспитание и развитие в семейной среде под государственным контролем.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 20 uşaq himayədar ailələrə verilib

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