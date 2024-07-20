С начала года проведено 342 мониторинга в связи усыновленными детьми

Агентство социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения с начала 2024 года провело 342 мониторинга с целью изучения состояния, умственного, физического, психологического и психического здоровья усыновленных детей.

Агентство социальных услуг при Минтруда и соцзащиты населения с начала 2024 года провело 342 мониторинга с целью изучения состояния, умственного, физического, психологического и психического здоровья усыновленных детей.

Как сообщили Report в министерстве, после вступления в законную силу решения суда об усыновлении контроль осуществляется Агентством ежеквартально в первый год усыновления, и раз в год в последующие годы до достижения ребенком 18-летия.

В ходе мониторинга составляется отчет, отражающий информацию об условиях проживания семьи, состоянии здоровья усыновленного ребенка и усыновивших его людей, а также об уходе и заботе за ребенком.