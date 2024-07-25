Матери Национального героя Натига Гасымова предоставлена квартира

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило матери Национального героя Азербайджана шехида Натига Гасымова Дурсун Гасымовой квартиру в жилом комплексе MIDA в Гяндже.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило матери Национального героя Азербайджана шехида Натига Гасымова Дурсун Гасымовой квартиру в жилом комплексе MIDA в Гяндже.

Как передает Report, об этом сообщил завотделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства Фазиль Талыбов.

Дурсун Гасымовой предоставлена двухкомнатная полностью отремонтированная квартира.

Отметим, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 25 июня 2024 года Гасымову Натигу Салим оглу было присвоено звание "Национальный герой Азербайджана".