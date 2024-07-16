Эльгюн Сафаров: В мире 1 млрд 400 млн детей страдают от бедности

Миллионы детей в мире страдают от бедности.

В мире 1 млрд 400 млн детей страдают от бедности.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом Госкомитета по делам семьи, женщин и детей, член Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Эльгюн Сафаров на презентации пособия "Медиа и права детей".

"В Азербайджане на фоне трудностей, проблем, с которыми сталкиваются дети во всем мире, и нарушений их прав важна чуткость медиа в этой сфере. К сожалению, и в нашей стране в соцсетях права детей также серьезно нарушаются. Если набрать "избиение ребенка" в любой поисковой системе, можно получить много информации и десятки кадров, на которых видны лица детей. Во многих случаях распространение подобной информации может быть использовано как средство шантажа против этих детей. К сожалению, негативные последствия этим не ограничиваются", - подчеркнул Сафаров.