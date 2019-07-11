Посредством ASAN Visa более 429 тысяч иностранцев получили электронные визы

За 6 месяцев этого года количество виз, выданных посредством системы ASAN Visa, увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, за этот период более 429 тыс. иностранцев были выданы визы.

Основная цель системы ASAN Visa - облегчить визовые процедуры для иностранцев, прибывающих в нашу страну.

В целом, электронные визы посредством системы ASAN Viza выдаются иностранцам из 95 стран в течение 3 дней. Для этого следует перейти на портал www.evisa.gov.az. При крайней необходимости визу можно получить и за 3 часа.

С момента введения системы ASAN Visa для поездки в Азербайджан визы были выданы гражданам 184 разных стран.