Погибшему в Кяльбаджаре военнослужащему Азербайджанской армии будет присвоен статус шехида

Военнослужащему Азербайджанской армии Алиеву Бабеку Аскер оглу, который погиб в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории, будет присвоен статус шехида.
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Напомним, что 5 августа военнослужащий азербайджанской армии Алиев Бабек Аскер оглу погиб в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.