Погибшему в Кяльбаджаре военнослужащему Азербайджанской армии будет присвоен статус шехида

Военнослужащему азербайджанской армии Алиеву Бабеку Аскер оглу, который погиб в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории, будет присвоен статус шехида.

Военнослужащему Азербайджанской армии Алиеву Бабеку Аскер оглу, который погиб в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории, будет присвоен статус шехида.

Как передает Report , в соответствии с законодательством Б.Алиев получит статус шехида.

Напомним, что 5 августа военнослужащий азербайджанской армии Алиев Бабек Аскер оглу погиб в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.