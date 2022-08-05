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Погибшему в Кяльбаджаре военнослужащему Азербайджанской армии будет присвоен статус шехида

Погибшему в Кяльбаджаре военнослужащему Азербайджанской армии будет присвоен статус шехида Военнослужащему азербайджанской армии Алиеву Бабеку Аскер оглу, который погиб в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории, будет присвоен статус шехида.
Социальная защита
5 августа 2022 г. 21:51
Погибшему в Кяльбаджаре военнослужащему Азербайджанской армии будет присвоен статус шехида

Военнослужащему Азербайджанской армии Алиеву Бабеку Аскер оглу, который погиб в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории, будет присвоен статус шехида.

Как передает Report, в соответствии с законодательством Б.Алиев получит статус шехида.

Напомним, что 5 августа военнослужащий азербайджанской армии Алиев Бабек Аскер оглу погиб в результате разрыва мины, заложенной армянами на востоке Кяльбаджарского района, на недавно взятой под контроль территории.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcərdə həlak olan hərbçisinə şəhid statusu veriləcək

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