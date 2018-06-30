Отстранены от работы заведующие двух райотделов ГФСЗ

Кюрдамир. 30 июня. REPORT.AZ/ Отстранены от работы заведующие Кюрдамирским и Абшеронским районными отделами Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, в связи с этим подписан соответствующий приказ.

Согласно приказу, Илькин Ибадулла оглы Ибрагимов снят с должности заведующего Кюрдамирского отдела ГФСЗ, исполнение его полномочий временно поручено завсектором по социальным пособиям этой структуры Хамилю Хидаятову.

Кроме того, отстранен от работы заведующий отделом Абшеронского района ГФСЗ Джошгун Гасымов, вместо него назначен Илькин Ибрагимов.

Отметим, что ранее были отстранены от должностей руководители пяти райотделов ГФСЗ и на их места произведены временные назначения.